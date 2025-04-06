Коня, якого побили на Буковелі, викупили і відправлять на реабілітацію

Адміністрація готелю, поблизу якого стався інцидент із жорстоким поводженням із твариною, повідомила про викуп постраждалого коня.

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Тварину оглянув ветеринар, а незабаром її перевезуть до спеціалізованої конюшні, пишуть Версії

Коня, якого на гірськолижному курорті Буковель побив чоловік під час перевезення колод, викупили та готують до переведення в безпечне середовище. Про це повідомила адміністрація готелю Mountain Residence Apartments, поблизу якого стався прикрий інцидент.

Як повідомлялося раніше, в соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано, як робітник жорстоко поводиться з твариною. На кадрах видно, що кінь намагався тягнути колоди, але не міг зрушити вантаж з місця. У відповідь на це чоловік почав бити тварину палицею, завдаючи ударів по ногах та шиї, чим викликав обурення свідків і користувачів соціальних мереж.

Після поширення відео 3 квітня правоохоронні органи отримали звернення щодо інциденту. На місце події негайно направили екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці опитали свідків та зареєстрували подію. У ході перевірки було встановлено, що на відео зафіксовано дії 35-річного мешканця Закарпатської області.

“Щиро дякуємо кожному, хто не залишився байдужим до цієї ситуації та переймається долею коня. Запевняємо, наразі він у безпеці. Коня ми викупили, ветеринар проводить огляд, і зовсім скоро він переїде на спеціалізовану конюшню, де буде у дбайливих руках профільних спеціалістів”, — йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Mountain Residence Apartments.

Адміністрація закладу також пообіцяла інформувати громадськість про подальшу долю врятованої тварини: “Дякуємо за вашу активність, підтримку, та злагоджені дії. Обов’язково триматимемо вас у курсі подальших подій”.

Варто зазначити, що випадки жорстокого поводження з тваринами викликають значний суспільний резонанс. Згідно з українським законодавством, такі дії передбачають адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від тяжкості наслідків для тварини.

Ситуація з конем на Буковелі вкотре привернула увагу до проблеми захисту прав робочих тварин та необхідності гуманного поводження з ними, особливо в туристичних регіонах, де тварини часто використовуються для транспортування вантажів або розваг відвідувачів.