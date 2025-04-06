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Диван на коліщатках в темній вітальні

Коня, якого побили на Буковелі, викупили і відправлять на реабілітацію

Автор: Оксана Марушкевич
06/04/2025 16:01
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Адміністрація готелю, поблизу якого стався інцидент із жорстоким поводженням із твариною, повідомила про викуп постраждалого коня.

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Тварину оглянув ветеринар, а незабаром її перевезуть до спеціалізованої конюшні, пишуть Версії

Побитого на Буковелі коня викупили для реабілітації

Коня, якого на гірськолижному курорті Буковель побив чоловік під час перевезення колод, викупили та готують до переведення в безпечне середовище. Про це повідомила адміністрація готелю Mountain Residence Apartments, поблизу якого стався прикрий інцидент.

Побитого на Буковелі коня викупили для реабілітації

Як повідомлялося раніше, в соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксовано, як робітник жорстоко поводиться з твариною. На кадрах видно, що кінь намагався тягнути колоди, але не міг зрушити вантаж з місця. У відповідь на це чоловік почав бити тварину палицею, завдаючи ударів по ногах та шиї, чим викликав обурення свідків і користувачів соціальних мереж.

Після поширення відео 3 квітня правоохоронні органи отримали звернення щодо інциденту. На місце події негайно направили екіпаж патрульної поліції. Правоохоронці опитали свідків та зареєстрували подію. У ході перевірки було встановлено, що на відео зафіксовано дії 35-річного мешканця Закарпатської області.

“Щиро дякуємо кожному, хто не залишився байдужим до цієї ситуації та переймається долею коня. Запевняємо, наразі він у безпеці. Коня ми викупили, ветеринар проводить огляд, і зовсім скоро він переїде на спеціалізовану конюшню, де буде у дбайливих руках профільних спеціалістів”, — йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Mountain Residence Apartments.

Адміністрація закладу також пообіцяла інформувати громадськість про подальшу долю врятованої тварини: “Дякуємо за вашу активність, підтримку, та злагоджені дії. Обов’язково триматимемо вас у курсі подальших подій”.

Варто зазначити, що випадки жорстокого поводження з тваринами викликають значний суспільний резонанс. Згідно з українським законодавством, такі дії передбачають адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від тяжкості наслідків для тварини.

Ситуація з конем на Буковелі вкотре привернула увагу до проблеми захисту прав робочих тварин та необхідності гуманного поводження з ними, особливо в туристичних регіонах, де тварини часто використовуються для транспортування вантажів або розваг відвідувачів.