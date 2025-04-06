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Диван на коліщатках в темній вітальні

У високогір’ї Карпат ускладнення погодніх умов

Автор: Оксана Марушкевич
06/04/2025 15:40
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На вершині гори Піп Іван випало близько 30 см.снігу, а також сильні пориви вітру та обмежена видимість.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області , передає Правда.іф

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї рятувальники закликають утриматися від виходів у гори до стабілізації погоди.

Пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку.

Обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів.

Пам’ятайте: ваше життя та здоров’я — найвища цінність. Слідкуйте за оновленнями прогнозу та рекомендаціями ДСНС.