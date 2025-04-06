У високогір’ї Карпат ускладнення погодніх умов

На вершині гори Піп Іван випало близько 30 см.снігу, а також сильні пориви вітру та обмежена видимість.
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області , передає Правда.іф
У зв’язку з різким погіршенням погодних умов у високогір’ї рятувальники закликають утриматися від виходів у гори до стабілізації погоди.
Пориви вітру та хуртовини можуть становити смертельну небезпеку.
Обмежена видимість ускладнює орієнтацію навіть досвідчених туристів.
Пам’ятайте: ваше життя та здоров’я — найвища цінність. Слідкуйте за оновленнями прогнозу та рекомендаціями ДСНС.