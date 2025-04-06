Отинійська громада віддала останню шану полеглому воїну Мар’янові Медику

Сьогодні, 6 квітня, на центральній площі селища Отинія відбулося прощання з полеглим захисником — Медиком Мар’яном Михайловичем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів.

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Пише Правда.іф з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

Мар’ян Медик — сапер 2 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу батальйону підтримки військової частини А3102 Національної гвардії України. Йому було лише 22 роки.

1 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Липці Харківської області, Мар’ян загинув. Ще одне молоде життя обірвалося у цій кривавій війні…

“Мар’ян — один із тих, хто у найтемніші часи не вагаючись став на захист своєї держави. Замість молодечих розваг — військова служба, замість спокійного життя — фронт. Його життєвий шлях — це приклад відваги, гідності та безмежної любові до України. Сучасна молодь боронить державу — і не боїться. Мар’ян мав великі мрії, зокрема — після перемоги служити в поліції. Пройшов бойовий шлях, отримав п’ять контузій і поранення, але завжди повертався у стрій. Його слова до матері: «Хто як не я буде вас захищати?» — болючі й водночас героїчні”, – йдеться у дописі.

Парастас за загиблим відбудеться сьогодні, 6 квітня, о 17 годині у батьківському домі за адресою: с. Торговиця, вул. Щовб, 7.

Похорон відбудеться завтра, 7 квітня, о 12годині.