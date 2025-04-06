Двоє 17-річних юнаків під час походу в Карпати звернулись за допомогою до рятувальників

Сніг у квітні в горах — звичне явище для Карпат. Але цього не знали туристи з Києва, які вчора вночі звернулися по допомогу на лінію 112.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Двоє 17-річних юнаків вирушили у туристичний похід весняними горами та планували пройти від озера Несамовите до вершини Піп Івана Чорногірського. На заваді їхнім планам стала погода, яка одномоментно змінилася й перетворилася з весни на зиму.

“Туристи не очікували півметрових кучугурів снігу, сильного вітру та температури повітря до –10 градусів морозу, тож вирішили не жартувати з горами й звернулися по допомогу до рятувальників. Вони визначили свою локацію за допомогою точки порятунку RA-037, тож проінформували Службу порятунку про своє місцезнаходження”, – йдеться у дописі.

Оскільки найближче до них знаходилось івано-франківські рятувальники поста Піп Іван вони першими дістались до заблукалих. На зустріч їм вийшли закарпатські колеги з села Видричка. Оскільки погода погіршувалася, рятувальники прийняли спільне рішення рухатися найближчим маршрутом — через територію Закарпатської області. Близько 4 ранку рятувальники та туристи спустилися в урочище Тищора поблизу села Луги Рахівського району, де й заночували. Стан здоров’я хлопців задовільний, тому медична допомога не знадобилася.