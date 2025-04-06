Підготовка до НМТ-2025. Відкрито доступ до безкоштовної платформи учням зі всієї України

У Дніпрі 1 квітня відкрили доступ учням зі всієї України до платформи для підготовки до Національного мультипредметного тестування – 2025.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Дніпро Регіон

Дніпровська платформа НМТ функціонує вже четвертий рік. Це безкоштовний електронний ресурс для підготовки 11-класників до НМТ, де учні можуть онлайн готуватися до іспиту із записами лекцій найкращих викладачів Дніпра. А також проходити тести, зроблені у форматі НМТ.

За словами директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міськради Артема Трапезнікова, платформа вийшла на загальнонаціональний рівень. У 2024 році на ній зареєструвалися 8 600 вступників із різних міст України, з яких 2 846 — учні з Дніпра. Це підтверджує затребуваність і ефективність проєкту серед майбутніх абітурієнтів.

На платформі розміщені навчальні матеріали для підготовки до НМТ з усіх передбачених предметів. Учні можуть переглядати відеолекції, опрацьовувати конспекти у форматі презентацій та виконувати тестові завдання у форматі, що максимально відповідає структурі НМТ.

«Цього року ми підготували 230 відеолекцій, що охоплюють основні теми з кожного предмета; 208 конспектів для стислого викладення матеріалу; 2 500 тестових завдань, які допоможуть перевірити рівень знань. Як відомо, у 2025 році сертифікаційна робота НМТ міститиме чотири тести, три з яких обов’язкові, а четвертий — на вибір вступника. Обов’язкові навчальні предмети — українська мова, математика, історія України. А на вибір — українська література, одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, хімія, фізика та географія. Платформа дає можливість учням з будь-якого куточка України отримати якісну підготовку до НМТ безкоштовно та в зручному форматі. Це важливий крок у підтримці майбутніх вступників, адже якісна підготовка – запорука успішного складання тестування та вступу до закладів вищої освіти», — розповів під час брифінгу 1 квітня Артем Трапезніков.

Щоб скористатися платформою, необхідно перейти за посиланням: https://edu.dniprorada.gov.ua/. Пройти реєстрацію, вказавши прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронну пошту, місто та школу навчання. Дочекатися отримання логіна і пароля від КП «єДніпро» для доступу до особистого кабінету.

Обрати потрібні предмети, переглядати відеоматеріали, вивчати конспекти та виконувати тестові завдання.

«Доступ до уроків відкриватиметься поступово, щотижня, щоб учні систематизовано готувались до іспиту. Підготовка на платформі триватиме 6 тижнів. Останній підсумковий тест вийде 10 травня. Але ми не обмежуємо учнів у доступі до уроків. Вони будуть відкриті і надалі, щоб кожен мав змогу переглядати та вивчати матеріал у зручний час», — додав Артем Трапезніков.

Якщо виникають питання щодо користування платформою чи щодо реєстрації, можна звертатися на гарячу лінію КП «єДніпро» за номерами: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94.