Директора Карпатського національного природного парку нагороджено грамотою Верховної Ради

Директора Карпатського національного природного парку Гошовського Степана відзначили грамотою “За заслуги перед українським народом”.

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Пише Правда.іф з посиланням на Степана Гошовського.

Грамоту Верховної Ради за особистий внесок у збереження та розвиток природо-охоронної справи вручив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та підкреслив, що така робота має величезне значення для України, особливо в умовах сучасних екологічних викликів .

Визнання заслуг:

Карпатський національний природний парк – одне з найважливіших природоохоронних територій України, яке об’єднує унікальні ландшафти, рідкісні види флори та фауни. Під керівництвом Степана Гошовського парк не лише зберігає свою екологічну цінність, але й активно розвиває екологічний туризм, наукові дослідження та просвітницьку діяльність.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що така робота має величезне значення для України, особливо в умовах сучасних екологічних викликів.

“Збереження природи – це також боротьба за майбутнє нашої держави. Ваша праця, п.Гошовський, – це внесок не лише в екологію, а й у національну безпеку та стабільність”, – зазначив Руслан Стефанчук.

Перспективи розвитку:

Степан Гошовський подякував за високу оцінку його праці та зазначив, що нагородження – це визнання зусиль усієї команди парку.

“Наша мета – не просто зберігати природу, але й робити її доступною для людей, формувати екологічну свідомість. Ця нагорода надихає нас на подальшу роботу”, – сказав він.

Карпатський національний природний парк і надалі буде одним із ключових центрів збереження біорізноманіття та екологічної освіти в Україні.