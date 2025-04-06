“Скоро Різдво. І Михаїл бородатий” – журналіст про погоду в Долині

На вихідні синоптики прогнозували суттєве похолодання, яке принесе холодний циклон на Івано-Франківщину. У гірських містах вже випало кілька сантиметрів снігу.
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Журналіст з Долини Богдан Скаврон показав світлину, скільки сьогодні, 6 квітня, намело снігу у рідному місті, пише Правда.іф.
Він жартома прокоментував своє фото:
“Скоро Різдво. І Михаїл бородатий”