“Скоро Різдво. І Михаїл бородатий” – журналіст про погоду в Долині

На вихідні синоптики прогнозували суттєве похолодання, яке принесе холодний циклон на Івано-Франківщину. У гірських містах вже випало кілька сантиметрів снігу.

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Журналіст з Долини Богдан Скаврон показав світлину, скільки сьогодні, 6 квітня, намело снігу у рідному місті, пише Правда.іф.

Він жартома прокоментував своє фото: