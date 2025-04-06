Прапори будуть приспущені, звучатиме тиша – 6 квітня в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі

По всій Україні 6 квітня буде оголошено День жалоби за жертвами удару РФ по Кривому Рогу, що стався 4 квітня.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

“Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.

Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша”, – йдеться у дописі посадовця.