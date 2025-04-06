ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прапори будуть приспущені, звучатиме тиша – 6 квітня в Україні оголошено Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі

Автор: Оксана Марушкевич
06/04/2025 10:45
-Реклама
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

По всій Україні 6 квітня буде оголошено День жалоби за жертвами удару РФ по Кривому Рогу, що стався 4 квітня.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 

“Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби.

Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша”, – йдеться у дописі посадовця.