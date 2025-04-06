Яка ситуація на дорогах державного значення Івано-Франківщини на 6 квітня

За розпорядженням Служби відновлення в області підрядники заздалегідь підготувалися до зміни погодних умов. На всіх дільницях забезпечено чергування бригад зі спецтехнікою.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.
Оперативна інформація про стан проїзду дорогами державного значення Івано-Франківщини на 6 квітня
На дільницях у гірській місцевості бригади провели протиожеледну обробку покриття доріг ще ввечері. Більше техніки задіяно вже вранці. Тож проїзд забезпечено.
За інформацією синоптиків протягом дня на території Івано-Франківщини значні снігопади, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Подекуди сильні заморозки у повітрі 0-5 °.
У Службі відновлення зазначають, що ситуація на дорогах державного значення – під постійним контролем в області.
За додатковою інформацією рекомендуємо звертатися за номерами телефону диспетчерів Служби відновлення: 067-340-39-62, або на Цілодобову гарячу лінію: 067-400-60-80.
Неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху! Бережіть себе та дбайте про власну безпеку.