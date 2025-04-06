Яка ситуація на дорогах державного значення Івано-Франківщини на 6 квітня

За розпорядженням Служби відновлення в області підрядники заздалегідь підготувалися до зміни погодних умов. На всіх дільницях забезпечено чергування бригад зі спецтехнікою.

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Пише Правда.іф з посиланням на Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

Оперативна інформація про стан проїзду дорогами державного значення Івано-Франківщини на 6 квітня

На дільницях у гірській місцевості бригади провели протиожеледну обробку покриття доріг ще ввечері. Більше техніки задіяно вже вранці. Тож проїзд забезпечено.

За інформацією синоптиків протягом дня на території Івано-Франківщини значні снігопади, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Подекуди сильні заморозки у повітрі 0-5 °.

У Службі відновлення зазначають, що ситуація на дорогах державного значення – під постійним контролем в області.

За додатковою інформацією рекомендуємо звертатися за номерами телефону диспетчерів Служби відновлення: 067-340-39-62, або на Цілодобову гарячу лінію: 067-400-60-80.