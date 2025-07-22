Короткочасний дощ і гроза: якою буде погода на Івано-Франківщині 22 липня

22 липня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, помірний короткочасний дощ, місцями — грози.
Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
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Температура повітря:
- в Івано-Франківську — 25-27° тепла,
- по області вночі прогнозують 23-28° тепла,
- у високогір’ї Карпат 18-23° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.