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Короткочасний дощ і гроза: якою буде погода на Івано-Франківщині 22 липня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Короткочасний дощ і гроза: якою буде погода на Івано-Франківщині 22 липня

Автор: Олег Мамчур
22/07/2025 09:18
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22 липня 2025 року в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, помірний короткочасний дощ, місцями — грози.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

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Температура повітря:

  • в Івано-Франківську — 25-27° тепла,
  • по області вночі прогнозують 23-28° тепла,
  • у високогір’ї Карпат 18-23° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.