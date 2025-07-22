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У Франківську патрульні зкпинили нетверезого водія із підробленими документами
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську патрульні зкпинили нетверезого водія із підробленими документами

Автор: Ігор Василик
22/07/2025 09:01
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На вулиці Галицькій у Івано-Франківську, патрульні зупинили водія автомобіля марки Skoda з ознаками алкогольного сп’яніння. Алкотестер показав 1,71 проміле, а посвідчення водія виявилося з ознаками підробки.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківської області.

Під час патрулювання на вулиці Галицькій уІвано-Фракнівську, поліцейські зупинили автомобіль марки Skoda, через порушення правил дорожнього руху. При спілкуванні з водієм патрульні помітили у 35-річного чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

Алкотестер показав 1,71 проміле алкоголю в крові.

Крім того, документи водія викликали підозру у патрульних. При детальному огляді посвідчення водія виявили ознаки підробки.

На нетверезого водія склали два адмінпротоколи: за керування автомобілем у стані сп’яніння та за керування транспортом без відповідних документів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування.