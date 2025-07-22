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Прикарпатські дорожники долають наслідки минулотижневого буревію
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські дорожники долають наслідки минулотижневого буревію ФОТО

Автор: Ігор Василик
22/07/2025 08:47
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Упродовж 18-20 липня на території Прикарпаття вирувала потужна стихія з грозами та сильними поривами вітру.

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На дорогах держзначення валило дерева, але їх оперативно прибрали.

Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

Буревій, який синоптики попереджали заздалегідь, охопив всю територію Івано-Фракнівщини. Грози та сильні пориви вітру спричинили падіння дерев на узбіччя доріг державного значення.

Найбільше постраждали траси біля міст Яремче та Калуша. На автодорозі Н-09 Мукачево-Львів у районі Яремче та на трасі Н-10 Стрий-Мамалига поблизу Калуша на проїзну частину впали дерева.

Ситуацію на дорогах постійно відстежували диспетчери Служби відновлення та робітники підрядних організацій. Бригади швидко розчистили узбіччя від повалених дерев, які створювали загрозу для руху транспорту.

Працівники прибирають повалене дерево з дороги
Дерево впало на знак автомийки біля дороги.
Бруковане узбіччя, автомобіль, дорожній знак обмеження руху.
Дорога після дощу, працівник прибирає гілку