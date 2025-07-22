Сьогодні у Коломийській громаді проведуть в останню путь захисника Ігоря Броневича

У понеділок 21 липня, до Коломиї повернули тіло полеглого бійця Ігоря Броневича. Захисник мав віськове звання сержанта, та служив стрільцем-помічником гранатометника у 106-му батальйоні територіальної оборони.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на міського голову Коломиї Богдана Станіславського.

Зустріч тіла

Скорботний кортеж з тілом захисника прибув до Коломиї 21 липня зі сторони Чернівців. Траурна процесія пройшла через центр міста, де відбулася скорботна хода від церкви священномученика Йосафата до церкви архістратига Михаїла.

Після цього кортеж відправили до Іванівців, де на вулиці Спартана, 10 було відправлено читання псалтиря.

Похорон героя

Поховання Ігоря Броневича заплановане на вівторок 22 липня об 11:00 ранку за тією ж адресою.