Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Сергія Фесика

Сьогодні на території Надвірнянського району, у Пасічнянській територіальній громаді, проведуть в останню путь полеглого захисника Сергія Фесика, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову ОТГ Андрія Гунду.

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Смерть героя

Військовослужбовець загинув поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Через удар FPV-дрона по евакуаційній групі Сергій Фесик отримав поранення, несумісні з життям.

Сергій Фесик народився 15 серпня 1975 року, проживав на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік разом із сім’єю переїхав на Івано-Франківщину та оселився у селі Пасічна Надвірнянського району.

Сергій Фесик служив водієм-електриком відділення командно-штабних машин роти зв’язку 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Мав звання молодшого сержанта.

Похорон захисника

Похорон військовослужбовця Фесика Сергія відбудеться 22-го липня 2025 року (вівторок) о 12.00 годині. Похоронять Сергія на новому кладовищі в селі Пасічна Пасічнянської ТГ