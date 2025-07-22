Сьогодні на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого героя Сергія Фесика

Сьогодні на території Надвірнянського району, у Пасічнянській територіальній громаді, проведуть в останню путь полеглого захисника Сергія Фесика, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на голову ОТГ Андрія Гунду.
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Смерть героя
Військовослужбовець загинув поблизу міста Вовчанськ на Харківщині. Через удар FPV-дрона по евакуаційній групі Сергій Фесик отримав поранення, несумісні з життям.
Сергій Фесик народився 15 серпня 1975 року, проживав на Херсонщині. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну чоловік разом із сім’єю переїхав на Івано-Франківщину та оселився у селі Пасічна Надвірнянського району.
Сергій Фесик служив водієм-електриком відділення командно-штабних машин роти зв’язку 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Мав звання молодшого сержанта.
Похорон захисника
Похорон військовослужбовця Фесика Сергія відбудеться 22-го липня 2025 року (вівторок) о 12.00 годині. Похоронять Сергія на новому кладовищі в селі Пасічна Пасічнянської ТГ
Вічна шана і слава Вам Герою Сергію!