Сьогодні у Франківській громаді проведуть в останню путь нацгвардійця Олега Лазорика

Івано-Франківська міська територіальна громада зустріла скорботний кортеж з тілом захисника Лазорка Олега. Перебуваючи у відпустці, воїн потрапив у ДТП.

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Від отриманих ран захисник помер у лікувальному закладі.

Пише Правда.іф з посиланням на Підпечерівський старостинський округ.

У вівторок 22 липня о 13.00 годині у селі у церкві Вознесіння Христового УГКЦ відбудеться чин похорону воїна ЗСУ Олега Ігоровича Лазорка. Це син Ольги та Ігора Лазорків (з Зарудки).

З перших днів повномасштабного наступу Олег добровольцем пішов до лав ЗСУ, щоб боронити державу від ворога. Служив у в/ч 1241 50-й полк НГУ. Воював на Торецькому напрямку.