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У вівторок прикарпатців попереджають про грози, град та сильний вітер
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У вівторок прикарпатців попереджають про грози, град та сильний вітер

Автор: Ігор Василик
22/07/2025 07:55
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У вівторок 22 липня, на усій території Івано-Франківської області, за прогнозами синоптиків, упродовж цілого дня, очікується різке погіршення погодних умов, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на управління з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації.

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Жовтий рівень небезпеки

Вранці та вдень 22 липня по області та місту очікуються грози, град (6-19мм), пориви північно-західного вітру 15-20 м/сек. (I рівень небезпечності, жовтий), йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.