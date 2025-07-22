ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
За минулу добу окупанти втратили майже 1100 орків та понад 40 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили майже 1100 орків та понад 40 артсистем

Автор: Ігор Василик
22/07/2025 07:43
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.07.25

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24
  • особового складу / personnel – близько / about 1044250 (+1090) осіб / persons
  • танків / tanks – 11038 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23035 (+7) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 30680 (+43) од
  • РСЗВ / MLRS – 1445 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1199 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 47437 (+256)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3533 (+18)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 55953 (+94)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати противника станом на 22 липня 2025 року.