Москва продовжує висувати старі вимоги до Києва та вимагати капітуляції, змінюючи при цьому лише формулювання, але не зміст.

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Про це пише The Times, аналізуючи реакцію Кремля на останні пропозиції Заходу щодо 30-денного припинення вогню, пише СіД.

За даними видання, російський диктатор володимир путін на переговорах у Туреччині вимагатиме не лише відмови України від вступу до НАТО та зміни керівництва в Києві, а й передачі росії контролю над територіями, які її війська нині навіть не утримують, включно з Кримом, Херсонською, Запорізькою та частинами східних областей.

У статті зазначається, що Москва подає це як «усунення першопричин конфлікту», натомість фактично вимагає капітуляції.

Оглядач The Times Марк Беннеттс порівнює ситуацію з фільмом «День бабака», зазначаючи, що путін постійно повертається до одного й того ж сценарію – висунення ультиматумів, на які Україна не може погодитися. Така позиція Кремля, на думку журналіста, унеможливлює будь-який реальний поступ у мирному врегулюванні.