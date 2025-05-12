Вночі над заходом країни наші воїни знищили 3 ударні безпілотники

Вночі 12 травня російські агресори атакували західний регіон України ударними безпілотними літальними апаратами.
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Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили 3 ударні БпЛА типу «Shahed», пише Правда з посиланням на командування.
Командувач повітряного командування «Захід» подякував усім захисникам неба за результативну бойову роботу.
В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря.