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Диван на коліщатках в темній вітальні

У Дзвиняцькій громаді виникла пожежа житлового буднку

Автор: Оксана Марушкевич
12/05/2025 10:46
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Вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку, горіла крівля площею 70 кв. м.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф.

“12 травня о 06:53 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Дзвиняч Дзвиняцької територіальної громади Івано-Франківського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та ліквідували пожежу крівлі житлового будинку на площі 70 кв. м.

Постраждалих на місці події немає”, – йдеться у дописі.

Причина виникнення пожежі встановлюється.