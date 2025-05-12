У Дзвиняцькій громаді виникла пожежа житлового буднку

“12 травня о 06:53 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Дзвиняч Дзвиняцької територіальної громади Івано-Франківського району.

Рятувальники оперативно прибули на місце виклику та ліквідували пожежу крівлі житлового будинку на площі 70 кв. м.

Постраждалих на місці події немає”, – йдеться у дописі.