“Ураган” переміг “Сокіл” у чвертьфіналі Екстраліги

У третьому матчі чвертьфіналу Екстраліги чемпіонату України з футзалу “Ураган” з Івано-Франківська на домашньому майданчику обіграв команду “Сокіл” із Хмельницького. Гра відбулася 11 травня 2025 року.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

На сьомій секунді матчу капітан “Урагану” Мар’ян Масевич влучив у ворота “Сокола”. На другій хвилині гравці з Хмельницького зрівняли рахунок — 1:1, який протримався до кінця тайму, пише Правда з посиланням на Суспільне.

На першій хвилині другої частини гри вдруге відзначився Мар’ян Масевич з “Урагану”, який після подачі від кутового прапорця влучив у сітку воріт суперників. Перед завершенням гри франківець Ілля Приходько зробив пас, а Олександр Дичук замкнув атаку “Урагану” з рахунком 3:1.

За дві хвилини до кінця другого тайму футболісти із “Сокола” змогли влучити у ворота “Урагану”. Відзначився капітан команди Владислав Первєєв.

Гравці “Сокола” до останньої хвилини намагалися зрівняти рахунок. Їхній голкіпер активно виходив на чужу половину поля та брав участь в атаках. Проте гра закінчилася з рахунком 3:2 на користь “Урагану”.

У післяматчевій пресконференції головний тренер франківської команди Юрій Іванишин сказав, що перемогу присвятили матерям та вболівальникам.

“З “Соколом” завжди непрості матчі. Проаналізуємо цю гру. Першочерговим на завтра буде функціональна підготовка та емоційний настрій”, — підсумував матч Юрій Іванишин.

12 травня відбудеться наступна гра чвертьфіналу Екстраліги чемпіонату України між “Ураганом” та “Соколом”.