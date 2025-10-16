“Крихке життя”: в Івано-Франківську презентували фільм і книгу про жертв торгівлі людьми

У Івано-Франківську відбувся інформаційний захід, присвячений Європейському дню боротьби з торгівлею людьми, який щорічно відзначають 18 жовтня. Ініціатором події виступив благодійний фонд “Карітас Івано-Франківськ”, який представив новий фільм та книгу під назвою “Крихке життя”. До його перегляду приєдналися близько 60 студентів франківських університетів.

“Ми прагнемо донести до суспільства реальні історії людей, які постраждали від торгівлі людьми, щоб убезпечити інших і допомогти тим, хто потребує підтримки”, — розповіла Ірина Загурська, завідувачка Центру з надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми благодійного фонду “Карітас Івано-Франківськ”.

Реальні історії та актуальна проблема

Фільм “Крихке життя”, створений на основі справжніх історій постраждалих, побачив світ у 2025 році за ініціативою “Карітас України”.

"Актори відтворюють події, які реально сталися з людьми. Імена змінено заради безпеки, але історії — справжні", — зазначила Загурська.

Одночасно з фільмом презентували книгу з однойменною назвою, до якої увійшли історії людей, котрі пройшли через експлуатацію та отримали допомогу від центрів “Карітасу”.

Понад пів сотні постраждалих отримали допомогу

За словами Ірини Загурської, від початку 2025 року “Карітас Івано-Франківськ” підтримав 53 особи, які постраждали від торгівлі людьми та експлуатації. Серед них — внутрішньо переміщені особи, жителі деокупованих територій та ті, хто повернувся з-за кордону після небезпечних ситуацій.

“Найчастіше це випадки трудової експлуатації, але також трапляються сексуальна та змішана форми. Ми допомагаємо людям, які вже вийшли з таких ситуацій”, — розповіла представниця фонду.

Допомога включає матеріальну, психологічну, юридичну та медичну підтримку, а також надання засобів для професійного розвитку чи власної справи.

Як уберегтися від небезпеки

Під час заходу особливу увагу приділили профілактиці та інформуванню молоді про ризики потрапляння в ситуації торгівлі людьми.

“Ми закликаємо молодь бути уважною: перевіряти фірми перед працевлаштуванням, не погоджуватися на неофіційну роботу, не віддавати документи стороннім особам і завжди повідомляти близьких про маршрут подорожі”, — наголосила Загурська.

Якщо людина вже потрапила в біду, вона має право звернутися до поліції, консульства або посольства, а також зателефонувати на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми — 527, де фахівці нададуть консультацію та допомогу.

Як зазначив Андрій Деркач, заступник директора Департаменту молодіжної політики та спорту, розвитку територій і роботи з внутрішньо переміщеними особами Івано-Франківської міської ради, тема є надзвичайно актуальною саме для міста, де зосереджена найбільша кількість молоді області.

“Івано-Франківськ — це місто молоді. Тут розташовані провідні навчальні заклади, тому концентрація студентів і молодих людей — найбільша. А питання торгівлі людьми — це передусім питання довіри, необізнаності та страху. Люди часто не знають, як поводитися у таких ситуаціях, і замовчують проблему”, — зазначив посадовець. Багато випадків – нерозголошені

За його словами, головна мета заходів, які проводить департамент, — підвищення обізнаності молоді про ризики потрапляння в ситуації трудової або сексуальної експлуатації. При департаменті діє сектор гендерної політики, який займається питаннями рівності та запобігання насильству.

“Ми співпрацюємо з вищими навчальними закладами, організовуємо інформаційні зустрічі, поширюємо просвітницькі матеріали. До нас можна звертатися за консультацією — навіть якщо ми не вирішуємо всі питання напряму, ми можемо скерувати до відповідних служб і надати супровід”, — пояснив Деркач.

Він також додав, що випадки торгівлі людьми все ще трапляються, але багато з них залишаються нерозголошеними, адже жертвами часто стають жінки, які пережили сексуальне насильство. Проблема загострюється серед внутрішньо переміщених осіб, котрі втратили житло й роботу та шукають нові можливості заробітку.

Про масштабність проблеми також наголосила Людмила Сірко, заступник голови Івано-Франківської ОВА:

“Ми приділяємо особливу увагу інформаційним кампаніям, спрямованим на учнівську та студентську молодь. На жаль, кількість випадків експлуатації та насильства зростає. За 2025 рік вже понад 4 тисячі жінок звернулися із заявами про домашнє насильство, серед постраждалих — 143 дитини”.

Створено спеціалізовані служби підтримки

Для ефективнішого реагування на подібні ситуації в області створено 35 спеціалізованих служб підтримки, серед яких притулки, кризові центри та мобільні бригади. Завдяки фінансуванню з державного бюджету закуплено шість автомобілів для оперативного виїзду фахівців на місця подій.

“Ми повинні не лише реагувати на факти насильства, а й працювати на випередження — навчати, інформувати, підтримувати. Лише спільними зусиллями влади, поліції, освітян і громадськості можна зменшити кількість таких випадків”, — підсумувала Сірко.

Організатори наголошують, що профілактика, освіта і міжвідомча співпраця — це ключові інструменти у боротьбі з сучасним рабством, яке, попри всі зусилля, залишається реальною загрозою для українського суспільства.