Унаслідок ДТП у Косові загинув неповнолітній водій

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в місті Косів надійшло на лінію «102» близько 16:00.

На місце аварії було одразу скеровано правоохоронців.

Попередньо встановлено, на вулиці Дружби, що на околиці Косова, відбулося зіткнення між автомобілями Volkswagen Passat та Нива. За кермом Volkswagen перебував місцевий мешканець 2010 року народження, пише Поліція Івано-Франківської області.



Унаслідок удару Volkswagen з’їхав у кювет. Від отриманих травм водій-підліток загинув на місці події.

У салоні авто також перебував пасажир — неповнолітній, який отримав тілесні ушкодження. Травм зазнав і водій Ниви, 1982 року народження. Обох потерпілих госпіталізовано до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Слідчі встановлюють усі обставини трагічної аварії.

