ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Куди звертатися прикарпатцям за медичними справами з ліквідованих МСЕК ПЕРЕЛІК
Диван на коліщатках в темній вітальні

Куди звертатися прикарпатцям за медичними справами з ліквідованих МСЕК ПЕРЕЛІК

Автор: Ігор Василик
16/08/2025 22:19
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Міністерство охорони здоров’я України провело масштабну реформу системи медико-соціальної експертизи. Замість звичних МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) тепер працюють ЕКОПФО (експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи). В рамках цієї реформи всі паперові справи були оцифровані та передані до медичних закладів по всій країні, зокрема й на Івано-Франківщині.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Де шукати свою справу?

Якщо ви раніше проходили медико-соціальну експертизу, ваша справа більше не зберігається у МСЕК. Понад 50 тисяч справ в Україні, включно з Прикарпаттям, уже передано до лікарень. Щоб знайти свою, вам потрібно визначити, в якій саме МСЕК вона була сформована. Після цього можна звернутися безпосередньо до закладу, куди її передали, пише Бліц-Інфо.

Куди саме передали справи на Франківщині?

Населений пункт Назва МСЕК, з якої передана справаЗаклад куди передано справу
БурштинІвано-Франківська міжрайонна МСЕККНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
ГороденкаКоломийська міжрайонна МСЕККНП «Городенківська БЛІЛ» Городенківської міської ради
ДолинаКалуська міжрайонна МСЕККНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області
Івано-ФранківськІвано-Франківська міжрайонна МСЕККНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»
Івано-ФранківськІвано-Франківська міжрайонна МСЕККНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради»
Івано-ФранківськІвано-Франківська міжрайонна МСЕККНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськІвано-Франківська міська міжрайонна МСЕККНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»
Івано-ФранківськІвано-Франківська міська міжрайонна МСЕККНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськІвано-Франківська міська МСЕККНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськІвано-Франківська міська МСЕККНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради»
Івано-ФранківськІвано-Франківська міська МСЕККНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськКалуська міжрайонна МСЕККНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськКоломийська міжрайонна МСЕККНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськКоломийська міжрайонна МСЕК №2КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськОбласна МСЕККНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськОбласна МСЕККНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськСпеціалізована кардіологічна МСЕККНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськСпеціалізована кардіологічна МСЕККНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськСпеціалізована психіатрична МСЕККНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськСпеціалізована травматологічна МСЕККНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
Івано-ФранківськСпеціалізована фтизіопульмонологічна МСЕККНП «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради»
КалушКалуська міжрайонна МСЕККНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області»
КоломияКоломийська міжрайонна МСЕККНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради
КосівКоломийська міжрайонна МСЕК №2КНП «Косівська центральна районна лікарня» Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області
НадвірнаІвано-Франківська міська міжрайонна МСЕККНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської міської ради

Якщо ви не знайшли свій МСЕК у таблиці зателефонуйте на гарячу лінію в ОВА за тел. (066) 680-33-94 (понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 16:00) і уточніть, до якого закладу було передано вашу справу.