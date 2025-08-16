Куди звертатися прикарпатцям за медичними справами з ліквідованих МСЕК ПЕРЕЛІК

Міністерство охорони здоров’я України провело масштабну реформу системи медико-соціальної експертизи. Замість звичних МСЕК (медико-соціальних експертних комісій) тепер працюють ЕКОПФО (експертні команди оцінювання повсякденного функціонування особи). В рамках цієї реформи всі паперові справи були оцифровані та передані до медичних закладів по всій країні, зокрема й на Івано-Франківщині.
Якщо ви раніше проходили медико-соціальну експертизу, ваша справа більше не зберігається у МСЕК. Понад 50 тисяч справ в Україні, включно з Прикарпаттям, уже передано до лікарень. Щоб знайти свою, вам потрібно визначити, в якій саме МСЕК вона була сформована. Після цього можна звернутися безпосередньо до закладу, куди її передали, пише Бліц-Інфо.
Куди саме передали справи на Франківщині?
|Населений пункт
|Назва МСЕК, з якої передана справа
|Заклад куди передано справу
|Бурштин
|Івано-Франківська міжрайонна МСЕК
|КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
|Городенка
|Коломийська міжрайонна МСЕК
|КНП «Городенківська БЛІЛ» Городенківської міської ради
|Долина
|Калуська міжрайонна МСЕК
|КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міжрайонна МСЕК
|КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міжрайонна МСЕК
|КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради»
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міжрайонна МСЕК
|КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міська міжрайонна МСЕК
|КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради»
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міська міжрайонна МСЕК
|КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міська МСЕК
|КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міська МСЕК
|КНП «Міська клінічна лікарня № 1 Івано-Франківської міської ради»
|Івано-Франківськ
|Івано-Франківська міська МСЕК
|КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Калуська міжрайонна МСЕК
|КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Коломийська міжрайонна МСЕК
|КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Коломийська міжрайонна МСЕК №2
|КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Обласна МСЕК
|КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Обласна МСЕК
|КНП «Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Спеціалізована кардіологічна МСЕК
|КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Спеціалізована кардіологічна МСЕК
|КНП «Івано-Франківський обласний клінічний кардіологічний центр Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Спеціалізована психіатрична МСЕК
|КНП «Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Спеціалізована травматологічна МСЕК
|КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради»
|Івано-Франківськ
|Спеціалізована фтизіопульмонологічна МСЕК
|КНП «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради»
|Калуш
|Калуська міжрайонна МСЕК
|КНП «Центральна районна лікарня Калуської міської ради Івано-Франківської області»
|Коломия
|Коломийська міжрайонна МСЕК
|КНП «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради
|Косів
|Коломийська міжрайонна МСЕК №2
|КНП «Косівська центральна районна лікарня» Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області
|Надвірна
|Івано-Франківська міська міжрайонна МСЕК
|КНП «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської міської ради
Якщо ви не знайшли свій МСЕК у таблиці зателефонуйте на гарячу лінію в ОВА за тел. (066) 680-33-94 (понеділок-п’ятниця, з 8:00 до 16:00) і уточніть, до якого закладу було передано вашу справу.