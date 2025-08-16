Трьох ухилянтів затримали в Карпатах поблизу Верховини

Затримані намагалися незаконно перетнути державний кордон з Румунією, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Прикордонники за деякий час затримали правопорушників – мешканців Херсонської та Дніпропетровської областей. Чоловіки намагалися перейти кордон вночі, щоби залишитися непоміченими. Вони мали зі собою електронну картку та інше необхідне спорядження.