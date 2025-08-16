Городенківський «Пробій» у надрезультативному матчі поступився «Буковині»

У третьому турі Першої ліги «Пробій» провів найрезультативніший матч сезону, але, на жаль, поступився вдома «Буковині» з рахунком 3:4.

Команда з Городенки зуміла тричі вразити ворота суперника, до останніх хвилин боролася за нічию та подарувала вболівальникам справжнє футбольне шоу, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Як все починалося

Перший тайм розпочався у рівній боротьбі, однак швидка контратака гостей на 15-й хвилині завершилася голом Бойчука (0:1). Через 12 хвилин Кожушко подвоїв рахунок (0:2).

Та вже на 39-й хвилині господарі повернули інтригу — Палагнюк реалізував пенальті (1:2).

Другий тайм — суцільні емоції

Після перерви «Пробій» намагався зрівняти рахунок, але на 72-й хвилині пропустив третій гол від Дахновського (1:3).

Попри вилучення у гостей, «Буковина» ще збільшила перевагу — Кольцов влучно пробив із пенальті (1:4).

Та фінал матчу став справжнім вибухом емоцій: спершу Харук шикарним ударом скоротив відставання (2:4), а за мить Іваничук забив третій м’яч (3:4).

Господарям не вистачило часу, аби вирвати нічию.

Підсумок матчу: