Пісня прикарпатської виконавиці FIЇNKA “Афини” очолює хіт-парад українського YouTube

«Афини» від FIЇNKA вже який день поспіль очолюють хіт-парад українського YouTube серед пісень.

Який успішний рік видався у співачки!

Спочатку «Культура», потім «Грушка», ремейк-дует з Віктором Павліком «Білі черемхи», дитячий тренд «Лелека», а тепер ще й «Афини».

І таке розмаїття хітів — всього за 6 місяців.

Нова пісня FIЇNKи нагадує нам: іноді рай не треба шукати десь далеко. Він може “рости“ прямо за горбом, у лісі наших спогадів, і смакувати солодкістю тих моментів, коли ми бути і є по-справжньому щасливі.

“Афини” – щира й особиста пісня, що ніби веде за руку крізь пам’ять: туди, де живуть дитячі спогади, наповнені світлом, і де вперше розкривається справжнє, глибоке кохання.

“Афини” – це моя спроба описати відчуття особистого раю, яке я ношу в собі з самого дитинства, – розповідає FIЇNKA. – Я пам’ятаю ті безтурботні дні, коли бігала босоніж гірськими луками, збирала лісові ягоди, і світ здавався таким простим, безпечним і повним чудес. Дорослішаючи, я постійно шукала це саме відчуття – і несподівано знайшла його в коханні”.

“Афини” – це той самий місточок між двома реальностями, які існують паралельно: між дитинством, де все було справжнє і щире, й дорослим світом, де ми, попри все, шукаємо ті самі прості речі – тепло, ніжність, дотик, який заспокоює.