Івано-Франківськ отримає нову прибиральну та снігоприбиральну техніку завдяки гранту ЄС

Завдяки гранту ЄС Івано-Франківськ закупить сучасні прибиральну і снігоприбиральну машини для потреб комунальних служб міста

Івано-Франківськ придбає нову комунальну техніку за рахунок грантових коштів Європейського Союзу. Мова йде про придбання прибиральної та снігоприбиральної машин для КП «Муніципальна дорожня компанія». Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, участь у грантовій програмі стала можливою завдяки співпраці з румунським містом Бая-Маре. Партнери з Румунії самостійно звернулися до Івано-Франківська із пропозицією реалізувати спільний проєкт.

«Ми разом виграли грант, який дозволить придбати прибиральну та снігоприбиральну машини», — йдеться у повідомленні мера.

Закуплене обладнання матиме всесезонне призначення і зможе використовуватися як у теплу пору року для прибирання вулиць, так і взимку для розчищення від снігу. Міський голова наголосив, що місто потребує такої техніки для підтримання чистоти та безпеки на дорогах.

Руслан Марцінків також подякував румунським партнерам за багаторічну співпрацю.

«Не вперше реалізовуємо з ними спільні проєкти, і ця робота приносить користь громаді», — зазначив він.

Окремо міський голова відзначив внесок Департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради у залучення інвестицій.

Грантові кошти ЄС дозволять місту оновити технічний парк КП «Муніципальна дорожня компанія», що сприятиме підвищенню ефективності роботи комунальних служб. Нове обладнання має допомогти швидше та якісніше прибирати вулиці, а також оперативно реагувати на снігові опади у зимовий період.

Співпраця Івано-Франківська з містом Бая-Маре триває не перший рік. Сторони вже реалізовували спільні ініціативи у різних сферах, зокрема щодо благоустрою та розвитку інфраструктури. Новий проєкт став черговим прикладом міжнародного партнерства, яке безпосередньо впливає на покращення умов життя мешканців громади.