На гірській обсерваторії Піп Іван, планують встановити телескоп системи Ньютона

На Піп Івані Чорногірському у рамках роботи Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» обговорили перспективи відновлення астрономічної діяльності та встановлення телескопа системи Ньютона.

У Міжнародному науковому центрі «Обсерваторія» Карпатського та Варшавського університетів, що розташований на горі Піп Іван Чорногірський, відбулося кілька робочих нарад. Учасники зустрічей розглянули ключові питання, пов’язані з розвитком наукового потенціалу об’єкта та відновленням його астрономічної частини.

Одним із головних пунктів обговорення стала ініціатива встановлення телескопа системи Ньютона. Це обладнання може стати важливим кроком для відновлення повноцінних астрономічних досліджень у Карпатському регіоні.

«На Піп Івані планують встановити телескоп системи Ньютона», — йдеться у повідомленні організаторів наради.

Питання відновлення астрономічної частини обсерваторії піднімається не вперше. Будівля, відома як «Білий слон», ще з міжвоєнного періоду вважається унікальним науковим і культурним об’єктом.

Впродовж останніх років тут працює українсько-польський проєкт, спрямований на відновлення функцій наукового центру та використання його для дослідницьких і навчальних програм.

На зустрічах йшлося також про важливість створення умов для астрономічних спостережень. Встановлення телескопа дозволить відновити практичну складову діяльності обсерваторії та розширити можливості для навчання студентів.

«У Міжнародному науковому центрі «Обсерваторія» відбулося кілька нарад, важливих для відновлення астрономічної частини об’єкта», — наголошується у повідомленні.

Крім технічних питань, обговорювали і перспективи міжнародної співпраці. Науковці Карпатського та Варшавського університетів зазначили, що розвиток обсерваторії дозволить залучати до досліджень ширше коло партнерів. Йдеться не лише про астрономію, але й про географію, кліматологію та інші природничі науки.

Науковий центр на Піп Івані розглядають як багатофункціональний майданчик для проведення польових досліджень. Високогірне розташування створює унікальні умови для спостереження за атмосферними та космічними явищами. Встановлення сучасного телескопа дасть змогу проводити спостереження на новому рівні та відкриє нові можливості для розвитку наукових шкіл.

Водночас реалізація цього проєкту потребує фінансування та технічної підтримки. Попередні зустрічі підтвердили, що сторони налаштовані шукати необхідні ресурси для втілення планів.

«На нарадах обговорювали, зокрема, встановлення телескопа», — йдеться у повідомленні про підсумки роботи.

Таким чином, у найближчі роки Піп Іван Чорногірський може отримати відновлену астрономічну обсерваторію з телескопом системи Ньютона, що стане важливим кроком у розвитку науки в регіоні та підвищенні його міжнародного значення.