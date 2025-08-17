Сьогодні франківське “Прикарпаття-Благо” зіграє перший у сезоні домашній матч

Сьогодні у Івано-Франківську “матчдей”. Місцеве “Прикарпаття-Благо” вперше у сезоні 2025/2026 гратиме домашній матч. Суперником франківської команди буде ФК “Чернігів”.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Нагадаємо, що Городенківський «Пробій» у надрезультативному матчі поступився «Буковині»

З цієї нагоди команда презентувала нову ігрову форму на сезон

МФК «Прикарпаття-Благо» розпочало сезон 2025/26 у новому екіпіруванні від Joma. Команда отримала два комплекти ігрової форми – зелений та жовтий. У дизайні присутні впізнавані для нашого клубу деталі, які підкреслюють зв’язок з рідним краєм та вболівальниками.

Окремі комплекти підготовані і для воротарів.

Фотосесію нової форми ми провели у AnimalGym, передавши атмосферу сили, витривалості та командного духу. На формі представлено наших надійних партнерів: Генеральний спонсор Будівельна компанія Blago, Університет Короля Данила, Моршинська, Vbet, AnimalGym, Venta, Мед-Атлант. Дякуємо їм за підтримку та спільний рух до нових вершин, пише Правда іф.

Ми віримо, що комфорт та якість екіпірування допоможуть гравцям реалізувати свій потенціал та досягти найвищих цілей сезону. Разом з нашими вболівальниками ми готові боротися за нові перемоги та яскраві емоції!

Чемпіонат України. VBET Перша ліга. 3 тур

«Прикарпаття-Благо» (Івано-Франківськ) – «Чернігів»

17 серпня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 12:00

Арбітр – Ігор Садковський (Тернопільська обл.)

Асистенти арбітра – Микола Кузьменко (Київ), Олександра Вдовіна (Львів)

Четвертий арбітр – Ігор Дебенко (Івано-Франківськ)

Спостерігач арбітражу УАФ – Андрій Валенко (Львів)