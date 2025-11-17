Лисецька селищна рада пояснила резонансне оголошення про відстріл собак і котів

У першій версії оголошення Лисецької селищної ради йшлося про те, що в межах мисливських угідь державного мисливського резерву дозволено відлов та відстріл вовків, лисиць, бродячих собак, котів і сірих ворон у період із 1 листопада до 31 грудня 2025 року.

Після критики та численних запитань від користувачів соцмереж селищна рада оприлюднила уточнену інформацію, пише ПІК.

“У зв’язку з чисельними скаргами громадян на появу диких хижаків (зокрема лисиць) у населених пунктах громади, а також із занепокоєнням щодо захисту дітей, ризиком поширення сказу та захисту свійської худоби, ми вимушені посилити заходи безпеки”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з дозволом Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, заходи стосуватимуться лише диких тварин — вовків та лисиць. Їхній відлов та відстріл здійснюватимуть сформовані колективи мисливців із дотриманням законодавства та правил безпеки.

Також у тому повідомленні наголосили, що відстріл бродячих собак і котів є незаконним. Відносно них, як запевняють, застосовуватимуть лише гуманний відлов для проведення стерилізації, вакцинації (ОСВВ) та пошуку власників.

Мешканців громади просять не випускати домашніх тварин на самовигул та з розумінням поставитися до проведення заходів, спрямованих, як зазначають у раді, на захист людей і недопущення поширення сказу.