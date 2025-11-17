В Богородчанах трапилася ДТП за участю мотоцикла

Того ж дня, близько 02:00 ночі , дорожньо-транспортна пригода трапилася на вулиці Шевченка в смт Богородчани.

За попередніми даними, 53-річний мешканець Надвірнянщини, керуючи мотоциклом «Spark», не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням, внаслідок чого водій і пасажир впали з мотоцикла.

45-річного пасажира, мешканця Богородчанської ТГ, госпіталізували, пише Поліція Івано-Франківської області.

Водія перевірили на стан сп’яніння — результат 1,84 проміле. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ.

