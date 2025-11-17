У Брошнів-Осаді трапилася смертельна ДТП

16 листопада о 19:40 у селищі Брошнів-Осада, на автодорозі Н-10 «Стрий–Івано-Франківськ–Чернівці–Мамалига», сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

Слідчо-оперативна група встановила, що 57-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Nissan Kubistar», під час повороту ліворуч виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з «Lexus GX-470», під керуванням 24-річного жителя Калущини, пише Поліція Івано-Франківської області.

Водій «Nissan» загинув на місці. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ.