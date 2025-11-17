Шахраї використовують імена відомих лікарів у фейковій рекламі

В інтернеті все частіше з’являються оголошення про “чудодійні ліки” чи “новітні методи лікування”, нібито відомих українських лікарів. Насправді це — шахрайські схеми. Зловмисники використовують фото, імена та вигадані цитати справжніх медиків, аби ввести людей в оману й нажитися на їхній довірі.

Як працює схема

Аферисти створюють фейкові сторінки у соцмережах, додають фотографії лікарів, підроблені коментарі та “вдячні відгуки пацієнтів”. Люди, впізнавши знайоме обличчя, переходять за посиланням — і купують підроблені препарати або залишають свої банківські дані на шахрайських сайтах.

Чому на це ведуться навіть освічені люди

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Коли людина хвора чи розгублена, вона шукає швидкий вихід і готова вірити у диво. Побачивши знайоме ім’я чи обличчя, багато хто не сумнівається у правдивості реклами. Саме цим і користуються шахраї.

Як уберегтися від обману

Завжди перевіряйте джерело інформації.

Не купуйте ліки через соцмережі чи сумнівні рекламні посилання.

Користуйтеся лише офіційними сайтами аптек або медичних закладів.

Як зазначила оперуповноважена відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області, підполковник поліції Юлія Корженська – “Не довіряйте «чудодійним» препаратам, які рекламуються у соцмережах. Якщо ви натрапили на фейкову рекламу чи підозрілий сайт — повідомте про це Кіберполіцію.”

Зробити це можна через офіційну форму звернення: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/

Або передати інформацію у межах проєкту «Брама»: https://stopfraud.gov.ua/ — він допомагає виявляти дезінформацію та блокувати шахрайські ресурси.