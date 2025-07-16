“Лишіть той центр, не забудовуйте”: Як пройшли слухання щодо будівництва 20-поверхівок у середмісті Івано-Франківська

Приблизно 40 людей взяли участь в обговоренні будівництва багатоповерхівок у центральній частині Івано-Франківська, яке відбулося 16 липня.

Згідно з проєктом, який представив франківцям архітектор зі Львова Віталій Коваленко, на 30 гектарах території у межах вулиць Мельника, Сахарова, Чорновола, Шевченка й Січових стрільців забудовник планує звести декілька споруд, зокрема будинки на 16, 22 й 24 поверхи. З його слів, цей проєкт розроблений на основі рішення сесії міськради від 9 вересня 2022 року.

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Жителі Івано-Франківська виступили проти такого будівництва з різних причин. Серед основних — надмірна й недоцільна поверховість в історичній зоні, захаращення й перевантаження центру міста автомобілями й ризик проблем з каналізацією, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

“Війна триває там, але війна триває й тут за наше місто”

Громадське обговорення організували в приміщенні департаменту архітектури й містобудування Івано-Франківської міської ради. У ньому взяли участь його керівник Орест Кошик, представник фірми “Містоплан” і архітектор Віталій Коваленко зі Львова, а також містяни, серед яких — військовослужбовці.

За умовами тристороннього договору, який уклали розробник проєкту — фірма “Містоплан”, замовник — департамент архітектури та містобудування і платник — “Промприлад”, будівництво планують вести на 173 земельних ділянках. Назву компанії забудовника ні Орест Кошик, ні Віталій Коваленко назвати не змогли, сказали, що не знають.

Керівник департаменту архітектури й містобудування Івано-Франківської міської ради Орест Кошик.

“Територія опрацювання — приблизно 30 гектарів. Оцю “пляму” маємо: Мельника, Сахарова, Чорновола, частково вулицю Шевченка, Січових стрільців. Щоб створити впізнаваний, гарний, чіткий силует цього міста й відтінити все те, що набудовано у 2000-2010-х роках, ось цей весь жах, на який був перетворений Франківськ свого часу, нам потрібна контрастна гарна архітектура й функція. Маємо 24 поверхи, 22 поверхи, тут — вісім поверхів”, — розповів архітектор Віталій Коваленко.

Архітектор зі Львова Віталій Коваленко.

Військовослужбовець з Івано-Франківська Олег Наворенський висловився проти забудови. З його слів, такі великі будинки зіпсують історично значущі для міста вулиці.

“Війна триває там, але війна триває й тут за наше місто. Це — моя позиція і багатьох моїх побратимів. Ми виступаємо проти багатоповерхової забудови цих місць. Геть руки від вулиць Шевченка, Січових стрільців й від малоповерхових будинків на Сахарова”, — заявив Олег Наворенський.

Військовослужбовець з Івано-Франківська Олег Наворенський. Суспільне Івано-Франківськ

Засновник мистецького простору “Ваґабундо” Ростислав Шпук апелював до змін у генплані міста, ухвалених у 2018 році, які зафіксували межу поверховості для будинків у історичній зоні. Він також запропонував замість будівництва прокласти нову вулицю від Мельника до Коновальця, щоб розвантажити центр.

“Тут чітко прописано, що забудова в архітектурній історичній зоні — щонайбільше чотири-п’ять поверхів. І це — чудовий підхід”, — сказав Шпук.

Жителі Івано-Франківська також зазначили, що будівництво призведе до колапсу транспортної системи й у без того перевантаженому центрі Івано-Франківська. Крім того, є ризики проблем з водою.

“Лишіть той центр, не забудовуйте. Лишіть міста трохи нормального, без “шпаківень”, — сказала одна з учасниць зібрання.

Детальний план забудови в межах вулиць Мельника, Сахарова, Чорновола, Січових стрільців в Івано-Франківську.

Загалом проєкт, який представив архітектор Віталій Коваленко, передбачає будівництво приблизно 700 квартир. Натомість — жодного повноцінного навчального закладу чи іншої соціальної інфраструктури, лише вбудовані дитячі садочки.

Віталій Коваленко також розповів, що в межах проєкту планується добудувати ще один корпус для Університету Короля Данила.

“Що стосується розвитку Університету Короля Данила: пропонується добудувати на місці занедбаного корпусу “Промприладу” додаткові лекційні зали для обслуговування навчального закладу. Тут — каскад. До 16 поверхів, наскільки я бачу”, — сказав архітектор.

Архітектор Віталій Коваленко показує генеральний план забудови у середмісті Івано-Франківська.

Студентка з Івано-Франківська Анастасія Попова говорить, що в такому корпусі потреби немає.

“Університет Короля Данила не посідає настільки високе місце серед університетів ні Івано-Франківська, ні України, щоб туди хотіло так багато студентів вступати. Ще один корпус? У цьому немає сенсу”, — висловилася Анастасія Попова.

Студентка з Івано-Франківська Анастасія Попова (по центру). Суспільне Івано-Франківськ

Окрім того, проєкт передбачає будівництво 12-поверхівок на вулиці Коновальця. Будинки планують зводити й на Чорновола.

Військовослужбовець Степан Гавриленко, який створив петицію щодо мораторію на будівництво нових будинків у межах історичного центру міста, також виступив проти цієї забудови. На 16 липня ця петиція набрала 227 з 250 голосів.

“У попередні роки забудовники, здається, “Благо”, звели цього “бетонного монстра” на 12 поверхів. Сьогодні нам запропонували, що цей житловий комплекс буде добудований ще 12-поверховими секціями. Також напроти цього будинку забудовники пропонують зведення ще однієї багатоповерхівки”, — говорить Степан Гавриленко.

Військовослужбовець з Івано-Франківська Степан Гавриленко. Суспільне Івано-Франківськ

Упродовж громадського обговорення франківці висловлювали невдоволення його організацією через занадто тісне приміщення, погану підготовку архітектора до презентації проєкту, а також недостатнім інформуванням людей про проведення зборів.

“Я бачу певний умисел з боку міської влади й забудовників, чому так робиться. На громадські слухання переважно приходять 20 людей, здебільшого — власники будівельних компаній, їхні архітектори, юристи й інші працівники. Решта громади просто не знає про те, що відбуваються громадські обговорення стосовно забудови центру Івано-Франківська”, — пояснив військовослужбовець Степан Гавриленко.

Зі слів директора департаменту архітектури й містобудування Ореста Кошика, дату проведення наступного слухання у більшому приміщенні й зі вже прийнятими пропозиціями людей повідомлять на сайті департаменту.