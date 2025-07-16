Здай банку — отримай знижку: у Франківську крамниця запровадила європейський екотренд

Крамниця “Карпатська Сироварня” в Івано-Франківську приймає назад використану скляну тару з-під своєї продукції. Покупці отримують гроші або знижку на наступну покупку.

Про це пише Правда з посиланням на “Подробиці”.

Підприємець Михайло Баранський виготовляє крафтові молочні продукти на Косівщині. У його крамниці в середмісті Франківська продають різноманітні види сирів, молоко, кефір, сметану та йогурти в скляній тарі.

Після початку війни ціни на скляну тару зросли вдвічі, а то й втричі через обстріли і руйнування заводів. Це змусило підприємця шукати рішення, щоб не підвищувати ціни для покупців.

Баранський запровадив депозитно-поворотну систему. Покупці приносять порожні банки та отримують за них гроші або знижку. Наприклад, за баночку з-під йогурту за 60 гривень повертають 10 гривень.

Система допомогла підприємцю утримати ціни і клієнтів. Найбільше нею користуються люди похилого віку, яким зручно так економити по кілька гривень, каже підприємець. Покупці накопичують кілька баночок і приносять їх в магазин за знижкою.

Продавчиня Галина розповідає, що покупці часто повертаються саме через цю систему. Багато клієнтів спеціально зберігають тару, щоб отримати вигоду.

Депозитно-поворотну систему давно практикують підприємці в Європі та США. В Україні таких прикладів поки що одиниці. Експерти кажуть, що впровадження цієї системи значно допоможе розв’язати проблему відходів.