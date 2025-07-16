У Снятині розгорівся конфлікт довкола вшанування загиблого воїна

У Снятинській громаді міську раду звинуватили у недостатньому інформуванні щодо вшанування загиблого захисника Василя Кейвана, що викликало дискусію.

Представник ветеранської спільноти Ігор Одинський оприлюднив відео, в якому звинуватив Снятинську міську раду, районну раду, ТЦК та поліцію у поганій зустрічі полеглого військовослужбовця. За його словами, тіло Василя Кейвана везли без супроводу поліції, люди по дорозі не були належно поінформовані, тож не змогли вийти, щоб віддати шану, пише Галка.

Одинський стверджує, що живий коридор організували не органи влади, а самі військові, мешканці, побратими та особи з інвалідністю. Також він розповів, що посадовці, не вийшли віддати шану, коли кортеж рухався повз будівлю міської ради. Згодом Одинський розповів, що супроводу поліції не було з Івано-Франківська, що діяли згідно з повідомленням, яке отримали від міської ради, які просили зустріти у Снятині.

На це відповів заступник міського голови Снятина Віктор Кушик. Він вважає, що претензії з боку ветеранської спільноти необґрунтованими, а зустріч тіла Василя Кейвана в Снятині була організована відповідно до чинного порядку.