У Снятині розгорівся конфлікт довкола вшанування загиблого воїна

У Снятинській громаді міську раду звинуватили у недостатньому інформуванні щодо вшанування загиблого захисника Василя Кейвана, що викликало дискусію.
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Представник ветеранської спільноти Ігор Одинський оприлюднив відео, в якому звинуватив Снятинську міську раду, районну раду, ТЦК та поліцію у поганій зустрічі полеглого військовослужбовця. За його словами, тіло Василя Кейвана везли без супроводу поліції, люди по дорозі не були належно поінформовані, тож не змогли вийти, щоб віддати шану, пише Галка.
Одинський стверджує, що живий коридор організували не органи влади, а самі військові, мешканці, побратими та особи з інвалідністю. Також він розповів, що посадовці, не вийшли віддати шану, коли кортеж рухався повз будівлю міської ради. Згодом Одинський розповів, що супроводу поліції не було з Івано-Франківська, що діяли згідно з повідомленням, яке отримали від міської ради, які просили зустріти у Снятині.
На це відповів заступник міського голови Снятина Віктор Кушик. Він вважає, що претензії з боку ветеранської спільноти необґрунтованими, а зустріч тіла Василя Кейвана в Снятині була організована відповідно до чинного порядку.
“Хочу вас повідомити, що завжди, коли частину доставляють тіла загиблих захисників України, цим займається виключно військова частина, і військова частина доставляє своїм транспортом до Снятинського моргу. Після чого вже Снятинська міська рада бере на себе зобов’язання в організації повністю повідомлення населення про те, в якій годині буде виїжджати від Снятинського моргу до домівки, де проживав військовослужбовець.
Щодо транспорту катафалка, який везе додому, щодо супроводу поліції і всіх інших речей і атрибутики, яка потрібна, — також і сьогодні було все організовано належним чином. Коли ми отримали інформацію, коли тіло буде в нашому морзі, ми в соцмережі надали всю інформацію. Це було за дві години до виїзду, що в 11:30 тіло буде виїжджати з нашого Снятинського моргу до рідної домівки.
Також був організований супровід поліції, всі були повідомлені, і живий коридор був, вся належна атрибутика, яка потрібна. Все було організовано так, як має бути. Тому запитань раніше до Снятинської міської ради, до організації таких заходів не було ніколи”, — йдеться у зверненні.