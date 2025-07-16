Франківські поліцейські знайшли у чоловіка пістолет під час виклику про домашнє насильство

Учора патрульні отримали повідомлення про гучні крики з квартири на вулиці Української Дивізії.

Прибувши на місце, інспектори встановили, що в оселі відбулося домашнє насильство, передає Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію

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Під час з’ясування обставин інциденту та спілкування з учасниками конфлікту, поліцейські звернули увагу на 54-річного чоловіка, який поводився підозріло та помітно нервував. У ході розмови він зізнався, що має при собі зброю, однак жодних дозвільних документів на неї не надав.

Патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування усіх обставин події.