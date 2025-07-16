У Калуші колишня працівниця архівного відділу отримала вирок за підробку документів

Уже експрацівниця архівного відділу у Калуші на Івано-Франківщині дописала нулі до сум нарахованої заробітної платні працівникам ВАТ “Карпатнафтомаш” і виписала довідки з неправдивими даними.

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Кримінальне провадження було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 травня 2025 року. Йдеться про обвинувачення місцевої мешканки у службовому підробленні — складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, інформують “Вікна”.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднили вирок Калуського міськрайонного суду від 10 липня.

Як встановив суд, обвинувачена розпорядженням виконавчого комітету Калуської міської ради від 21 квітня 2015 року була призначена на посаду провідного спеціаліста архівного відділу Калуської міської ради. Службове кримінальне правопорушення було вчинене 12 лютого 2025 року. До архівного відділу Калуської міської ради звернулась жінка із заявами про видачу архівних довідок про розміри заробітної платні за 1981-2000 роки. Чотири заяви передали для розгляду та надання архівних довідок обвинуваченій.

В березні 2025 року у працівниці архівного відділу виник протиправний умисел на складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме двох архівних довідок про нарахування заробітної платні заявниці за період з 1 січня 1995 року по 1 серпня 1996 року.

Відтак вона внесла до особових рахунків про нарахування заробітної платні працівнику ВАТ «Карпатнафтомаш» неправдиві відомості шляхом дописування нулів до сум нарахованої заробітної платні. Надалі на підставі цих особових рахунків склала та підписала завідомо архівні довідки з неправдивими відомостями щодо сум нарахованої заробітної платні.

Крім того, 24 лютого 2025 року до архівного відділу Калуської міської ради звернувся чоловік із заявою про видачу архівних довідок про розміри заробітної платні за 1993-1997 роки. Заяву було передано для розгляду та надання архівних довідок цій же працівниці. Аналогічно вона сфальшувала архівну довідку про нарахування заробітної платні заявнику за період часу з 1 січня 1995 року по 1 серпня 1996 року. Відтак внесла до особових рахунків про нарахування заробітної платні працівнику ВАТ «Карпатнафтомаш» неправдиві відомості шляхом дописування нулів до сум нарахованої заробітної платні. Виготовлену на їхній підставі архівну довідку передали заявнику.

30 червня 2025 року між прокурором Калуської окружної прокуратури та обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. За нею остання щиро покаялась, беззастережно визнала свою вину та активно сприяла розкриттю злочину. Також сторони узгодили покарання.

Відтак суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, визнав жінку винуватою у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення та призначив покарання – штраф у розмірі 17000 гривень, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування строком на один рік.

Як стало відомо “Вікнам”, у квітні цього року працівницю було звільнено з архівного відділу міськради.