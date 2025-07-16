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Робітник ремонтує дорогу з допомогою спеціального обладнання.
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Головні шляхи Прикарпаття ремонтують: де тривають роботи

Автор: Оксана Марушкевич
16/07/2025 18:09
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На дорогах Прикарпаття загальнодержавного значення тривають ремонтні роботи.

За даними Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня дорожники працюють на таких напрямках:

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-Н-10 Стрий – Мамалига – впорядкування дорожніх знаків та узбіч;

-Н-09 Мукачево – Львів – ліквідація порослі на узбіччях;

-Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський – ремонт покриття в місці зсуву (с. Мишин);

-Тязів – Косів – Старі Кути – ліквідація аварійної ямковості (с. Джурів, Новоселиця);

-Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин – ямковий ремонт від Калуша до Войнилова, скошування порослі;

-Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч – ремонт ямковості, оновлення водовідведення на мостах, впорядкування узбіч (с. Дуба – Перегінське);

– Т-09-04 Озеряни – Кути – ліквідація ямковості (Гвіздець, Балинці).

До уваги водіїв! У місцях проведення робіт можливі часткові обмеження руху.

Дорожні конуси на асфальті, поле і будинок.
Трактор косить траву вздовж дороги
Робітник ремонтує дорогу біля асфальтоукладача