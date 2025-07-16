Головні шляхи Прикарпаття ремонтують: де тривають роботи

На дорогах Прикарпаття загальнодержавного значення тривають ремонтні роботи.
За даними Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня дорожники працюють на таких напрямках:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
-Н-10 Стрий – Мамалига – впорядкування дорожніх знаків та узбіч;
-Н-09 Мукачево – Львів – ліквідація порослі на узбіччях;
-Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський – ремонт покриття в місці зсуву (с. Мишин);
-Тязів – Косів – Старі Кути – ліквідація аварійної ямковості (с. Джурів, Новоселиця);
-Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин – ямковий ремонт від Калуша до Войнилова, скошування порослі;
-Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч – ремонт ямковості, оновлення водовідведення на мостах, впорядкування узбіч (с. Дуба – Перегінське);
– Т-09-04 Озеряни – Кути – ліквідація ямковості (Гвіздець, Балинці).
До уваги водіїв! У місцях проведення робіт можливі часткові обмеження руху.