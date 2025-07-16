Українська телеведуча та акторка Дар’я Трегубова показала свою відпустку в Дубаї

Українська телеведуча та акторка Дар’я Трегубова поділилася, як минає її літня відпустка. Пише ТСН.
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За словами зірки, вона вперше запланувала відпочити у подорожі влітку, адже до цього завжди обирала зиму. Так, Дар’я розповіла, що прилетіла до Дубаю й показала, як насолоджується неймовірним краєвидом зі свого номеру.
Щоб ще більше дослідити місто, акторка орендувала гелікоптер і поспоглядала красу довкола з висоти пташиного польоту, наробивши фото. Дар’я зазначила, що перебувала в Дубаї всього два дні, тож спеціально організувала собі “найшвидше знайомство з містом”.
“Ніколи не мріяла відвідати Дубай, але побачивши цей вид зі своєї тераси, зрозуміла, що помилялася. Саме тут розпочала свою першу відпустку влітку (а не взимку, як завжди). І на цьому недовгому, але дуже потрібному, відпочинку планую вигулювати речі українських брендів”, — написала Трегубова.