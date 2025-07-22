Майже 10 тисяч засуджених доєдналися до лав ЗСУ

Близько 9,5 тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій.

Про це повідомили у Державній кримінально-виконавчій службі України.

Серед них – 100 жінок, які отримали вироки. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв’язку, логістики та медичного забезпечення.

Серед засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил України, більшість — 55% — відбували покарання за майнові злочини.

Ще 11% були засуджені за правопорушення, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, 9% — за нанесення тілесних ушкоджень. 6% ті, хто скоїв ДТП з потерпілими, ще 6% – засуджені за вбивства.

Піти на фронт можуть не всі. До бригад не візьмуть засуджених за статтями проти національної безпеки, тероризм, злочини статевого плану та пов’язані із вбивством двох людей, та службові злочини, пов’язані з людьми, які займали особливе становище.