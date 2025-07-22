Сьогодні ми були вище за себе, – військовий Руслан Колішенко розповів про роботу авіації під час російської атаки на Івано-Франківськ

Військовий Руслан Колішенко, який служить у 114 бригаді тактичної авіації, розповів про роботу авіації під час ракетно-дронової атаки на Івано-Франківськ.

Руслан Колішенко, військовослужбовець 114 бригади тактичної авіації, описав, як діяли авіація, сили протиповітряної оборони і мобільні вогневі групи під час нічного обстрілу Івано-Франківська. За його словами, всі підрозділи діяли злагоджено і виконували завдання попри постійну загрозу, пишуть Версії.

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«Сьогодні ми були “вище за себе”. Вкотре переконуюся, що служу з кращими людьми світу цього», — написав Руслан Колішенко.

Військовий наголосив, що під час атаки доводилося працювати в умовах постійних викликів.

«Враховуючи, що доводилося робити вночі і які виклики нас чекали, то система спрацювала на відмінно», — йдеться у його повідомленні. Він додав, що, попри ефективну роботу, підрозділам є над чим працювати і куди розвиватися.

Колішенко відзначив злагодженість роботи авіаційних і наземних підрозділів.

«Все працювало, як швейцарський годинник і навіть дівчата задавали позитивний тон в роботі своєю присутністю з нами», — написав військовослужбовець.

Він підкреслив, що під час обстрілу авіація не припиняла виконувати завдання.

«Попри обстріл авіація не зупинялася ні на секунду і це треба тільки було бачити, що вони витворяли в повітрі», — йдеться у його повідомленні.

Військовий також відзначив роботу інших підрозділів, які підтримували авіацію.

«ППО і мобільні вогневі групи підміняли літак там, де він уже не міг, і теж робили це добре», — зазначив Колішенко.

При цьому він зауважив, що обстріли завдали певних втрат.

«Так, є влучання і якщо ми не вдосконалимося, то ймовірно, що будуть і ще. Щоб цього не було, треба донатити і вірити! А нам вчитися і рухатися вперед!» — написав військовий.

За словами Колішенка, робота авіації і наземних сил у ніч обстрілу завершилася повідомленням у внутрішньому чаті бригади, яке свідчило про стабільність розпорядку.

«Кульмінацією цього всього було повідомлення в бригадному чаті, де написали: “Сніданок згідно розкладу. Без змін”», — йдеться у його дописі.

Збройні сили продовжують працювати над посиленням координації та технічного оснащення, щоб мінімізувати наслідки майбутніх атак. Військові підрозділи, задіяні в операціях протиповітряної оборони та авіаційної підтримки, працюють безперервно для захисту регіону від повітряних загроз.