Фейкова виплата від аферистів: прикарпатця одурили на 25 тисяч гривень



Компенсація від держави, фінансова допомога від міжнародних організацій, соціальні чи благодійні виплати – сьогодні це поширені схеми шахраїв, у які потрапляють довірливі прикарпатці.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліція Івано-Франківської області



Схожа афера не оминула 38-річного жителя Рожнятівської тергромади.

В одній зі спільнот у мережі потерпілий знайшов оголошення про нарахування грошової допомоги від держави. Для зарахування коштів необхідно було ввести дані для входу в банківський застосунок. Надалі потерпілий отримав код для підтвердження операції. Заявник виконав всі умови, і у результаті з карткового рахунку зникли понад 25 тисяч гривень.



Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.



Поліція нагадує громадянам, якщо ви отримали повідомлення або ж побачили у мережі інформацію про грошові виплати від державних установ, обов’язково перевірте її через офіційні джерела.