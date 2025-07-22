На Косівщині горіла каплиця. ФОТО

Вчора, 21 липня, о 18:14 надійшло повідомлення про те, що загорілась церковна каплиця в селі Стопчатів, Яблунівської територіальної громади, Косівського району.
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Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Правда.
“Просимо бути вкрай обережними та неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Звертаємо особливу увагу на обережне поводження зі свічками, які часто стають джерелом займання”, – йдеться у повідомленні.