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На Косівщині горіла каплиця. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Косівщині горіла каплиця. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
22/07/2025 11:24
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Вчора, 21 липня, о 18:14 надійшло повідомлення про те, що загорілась церковна каплиця в селі Стопчатів, Яблунівської територіальної громади, Косівського району.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, пише Правда.

“Просимо бути вкрай обережними та неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки. Звертаємо особливу увагу на обережне поводження зі свічками, які часто стають джерелом займання”, – йдеться у повідомленні. 