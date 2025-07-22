Найбільша комбінована атака на Івано-Франківськ з початку повномасштабного вторгнення: всі деталі

У ніч на 21 липня ворог завдав наймасованішого комбінованого удару по Івано-Франківську та Франківщині за весь час повномасштабного вторгнення.

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Ворог бив шахедами, крилатими ракетами та аеробалістичною ракетою “Кинджал”. Через атаку є постраждалі з легкими ушкодженнями, пише Правда.

Є руйнування приватних будинків, де проживали мешканці нашої громади, а також у самому місті є влучання осколків у житлові будинки.

“Ви знаєте, що місто Івано-Франківськ 21 числа пережив чи не наймасштабнішу комбіновану атаку ворога на наше місто, на нашу громаду. Були застосовані шахеди, і ракети, і кинджали. На превеликий жаль маємо незначні руйнування інфраструктури що в місті Івано-Франківську, що в навколишніх наших селах. Сьогодні зранку міський голова та я об’їхали практично всі наші села, побачили ті пошкодження, які є у мешканців нашої громади. Зараз в 10 годині відбулась комісія ТБ і НС. Сформовано три комісії, які вже виїхали на обстеження пошкодженого майна, мешканців нашого міста Івано-Франківська і так само прилеглих сіл нашої територіальної громади. Укриття працюють. Укриття нанесені на карти. Вони відкриті і прошу мешканців в разі небезпеки спускатися в укриття, бо життя – це найдорожче, що є у людини”, – наголошує заступник міського голови, директор Департаменту по взаємодії зі Збройними силами України, Національною гвардією України, правоохоронними органами та надзвичайними ситуаціями Руслан Гайда.

Зі слів представників влади вони завжди моніторять укриття і дивляться скільки людей їх відвідує. Нині під час тривоги укриття в місті відвідало 77 людей. Наразі 45 укриттів є в навчальних закладах Франківська. Тому міська влада вкотре закликає реагувати на повітряні тривоги і одразу прямувати до укриття. Адже під час збиття можуть падати уламки, які несуть загрозу.

Один із таких випадків трапився в одному із житлових кварталів Івано-Франківська. Там під час збиття шахеда уламки потрапили крізь вікно у оселю мешканців. На щастя, ніхто не постраждав. Проте уламки пошкодили дах будинку. На місце після відбою тривоги разом з відповідними службами одразу ж прибули працівники КП «Комфортний дім» та полагодили дах за лічені години.

“Працівники беруть участь у бригадах, які відновлюють, допомагають відновлювати після пошкоджень будівлі, приватні будинки. Є постраждалі будинки, які перебувають в тому числі в управлінні Комфортного дому. На щастя, цього разу – це невеликі пошкодження, але вони є. В даному випадку були пошкоджені декілька фрагментів шатрового даху. В принципі, це вже відновили, хлопці оперативно заміряли і зробили латки. І є пошкодження віконних конструкції. Зараз будемо розглядати якісь тимчасові заходи. А в подальшому люди будуть відновлювати саме вікно по певній програмі”, – пояснює директор КП «Комфортний дім» Геннадій Пономаренко.

Мешканка Івано-Франківська, пані Галина живе в будинку, який постраждав від масованої атаки і добре чула вибухи. Розповідає, що було дуже страшно.

“Це реально була одна з найстрашніших наших ночей. Оця менша дитина вона так не розуміла, але піврічна дитина під час цього вибуху, найсильнішого, вона просто відкрила очі і просто дивиться на тебе. І ти закриваєш вушка цій дитині і ти не знаєш, що далі робити. Оце найстрашніше. Але дякую Богу за те, що інші діти були трохи дальше, в таборі і вони цього не відчули те, що відчули ми від страху. Ми не спали, бо ми моніторили. Дитина спала. І звичайно, ще більше прозріли від цих сильних вибухів. Але ми були вдома на першому поверсі. Бо ми фактично і не маємо дуже куди бігти”, – каже пані Галина.

Старости сіл, де є постраждалі та де зруйновано будинки докладають максимум зусиль аби бодай чимось допомогти. Хтось із старост закатує рукава і допомагає прибирати наслідки, а хтось старається допомогти коштами або зібрати небайдужих мешканців задля допомоги.

“Сьогодні стався такий важкий для нашого села удар. На жаль, один будинок загорівся від обстрілу. Два будинки постраждали – повністю вибиті вікна. В одному будинку постраждали і вікна, і двері, постраждала літня кухня і сам житловий будинок, зрушена стіна самого будинку. Що дуже неприємно для людини, яка там проживала, людини похилого віку. Це, скажімо, не по силі, щоб одразу це відремонтувати і встановити той вигляд, яким він був. Дякую людям, які зійшлися. Ми повідомили, люди відгукнулися, родина відгукнулася. І допомагають прибирати, ліквідувати наслідки пожежі й обстрілу”, – розповідає староста села Хриплин Роман Соколик.

В одному із сіл, де постраждав будинок літньої жінки наводять лад багато небайдужих мешканців. На подвір’ї було дві хати та добудова літньої кухні, натомість єдине, що з цього лишилось – це понівечені стіни від уламків, які завдала масована атака. Жінка дуже важко переживає такі збитки, але завдяки своєму внуку Андрію та його дружині знаходить у собі сили триматись.

“Внаслідок ракетного удару – загорання, пошкоджено будинок. Ось такі наслідки зараз є. Тут проживала моя бабуся. Я живу з дружиною, а моя бабуся зранку подзвонила й каже, що в нас загорілася хата і великі пошкодження в тій хаті, де вона власне проживає. Їй викликали швидку, накололи її вже трохи ліками, і вже трохи краще, але туди не пускаємо її, щоб ще гірше від побаченого не сталося. Слава Богу, тілесних ушкоджень ніяких не було. Ракета летіла, влучила в будинок і все”, – каже внук постраждалої Андрій Гах.

Також постраждав приватний будинок і ще одного мешканця нашої громади Дмитра Криховецького. Тут руйнування ще більші. Вщент зруйнована стіна, вибиті вікна разом з рамою, все у склі. Абсолютно все, що будувалось роками, зруйновано за лічені секунди. На щастя пан Дмитро разом з дружиною та молодшим сином не спустились у підвал, як це було, зазвичай, коли лунала тривога. Це врятувало їм життя, адже саме туди був нанесений основний удар.

“Під час тривоги, як ніколи, спав сьогодні. Бо, дякувати Богу, що спав у кімнаті: підвальне приміщення, де ми завжди ховаємось, завалене майже повністю. І так Бог дав, що на даний момент ми, що найголовніше, залишились живі. А все інше це… Так Бог дав, щоб ми спали, сказав, щоб спати, а не йти в підвальне приміщення, де завжди ховались. Зі мною мешкала дружина і найменший син, 12 років. Постраждали, тільки уразились склом. Не знаю, як психологічно буде у майбутньому, але я не знаю, не можу сказати. Зараз на емоціях, голова не працює, щоб сказати щось таке. Думаємо, що по родині трохи мешкати підемо, бо на даний момент стіни в аварійному стані, чим раз, тим більше стіна відходить, кут відходить. В будь-який момент може стіна завалитись”, – ледве стримуючи сльози говорить пан Дмитро.

Завдяки нашим ППО вдалось уникнути гірших наслідків, які могли бути. А також міська влада та мешканці висловлюють щиру подяку всім, хто долучився до ліквідації наслідків цієї атаки.

“Досить такі значні ураження. Є постраждалі хати, вибиті вікна, постраждалі дахи і в трьох селах насправді об’єм достатньо великий. Всі живі, є легкі пошкодження у людей. Надана медична допомога. Дякую надзвичайникам, муніципальній аварійно-рятувальній службі і всім, хто надавав допомогу. Найбільше дякую ППО тому, що завдяки їм вдалося уникнути ще більших ушкоджень нашої Франківської громади”, – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Щодо відшкодувань збитків, які завдав ворог, мешканці, чиї оселі постраждали можуть звертатись в ЦНАП, написавши заяву. Для написання заяви потрібен: паспорт, ідентифікаційний код, право власності на нерухоме майно. Після того, як обстежить комісія, буде визначена сума компенсації.