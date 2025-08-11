Майже 600 людей взяли участь у забігу “Активні парки” у Франківську. ФОТО

Навколо центрального міського озера в Івано-Франківську 10 серпня відбувся забіг у межах проєкту “Активні парки”.

Участь у ньому взяли майже 600 людей, повідомляє Правда з посиланням на Суспільне.

Діти змагалися на дистанціях 100, 300 та 500 метрів, дорослі долали 1, 5 та 10 кілометрів. Третіми стартували учасники скандинавської ходьби, які повинні були пройти 5 кілометрів.

Оксана Драгомирецька вдруге взяла участь у забігу разом із сином Артемом.

“У мене ще є старший син. Торік всі троє брали участь. Цього року він — у таборі, тож ми двоє прийшли. Просто деколи бігаю, люблю не на швидкість, а більше для задоволення — для себе пробігти, потренуватися. Багато знайомих тут зустрічаю”, — каже Оксана Драгомирецька.

Її син пробіг 100 метрів серед учасників 5-6 річного віку.

“Було багато моїх друзів, з мого гуртка бігали. Дехто перемагав мене. Я біг не дуже швидко, але ще восени буду змагатися”, — розповідає Артем.

Серед учасників заходу — військовослужбовець Сергій. Він біг разом з побратимами з 50 полку Нацгвардії імені Семена Височана. Боєць каже, що рівнем організації забігу задоволений:

“Мені трохи важко, бо я — після поранення. Нога болить. Але треба бігати, треба удосконалюватися. В мене права нога поранена і ще кілька поранень. І все одно я продовжую служити, до чого і всіх закликаю, бо захист Батьківщини — це наш перший обов’язок. З перших днів великої війни й дотепер я не звільнився, не залишив хлопців”.

Василь Куриляк з Коломиї першим здолав дистанцію у 5 кілометрів. Йому — 29 років, легкою атлетикою займається професійно. Дистанцію із власним секундоміром пробіг за 16 хвилин 42 секунди. Кращим своїм результатом спортсмен називає 15:39.

“Завжди приємно на такі старти приїжджати. Також я хочу подякувати нашим Збройним силам України, які воюють за нас, боронять Україну, щоб була незалежною. Дуже багато загинуло. Мій друг, найкращий, загинув. Олександр Лесюк. Я за нього також сьогодні душею біжу. Всім дуже дякую, хто мене підтримує, — і рідним, і тренерам”, — ділиться Василь Куриляк.

За словами організатора, начальника управління адаптивного спорту в державній установі “Агенція масового спорту України” Єгора Алєксєєнка, цьогорічний забіг — третій в Івано-Франківську.

Цьогоріч він більший за кількістю учасників від попередніх. За підрахунками організатора, учасників та рідних, які прийшли їх підтримати, — майже 800 людей.

Особливістю цього заходу Єгор Алєксєєнко називає скандинавську ходу, яка є дієвим засобом для реабілітації та відновлення.