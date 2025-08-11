Перша ліга. «Прикарпаття-Благо» впевнено перемагає «Фенікс-Маріуполь»

Хороший матч закривав 2-й тур Першої ліги – справжнє дербі. В минулому сезоні сильнішим було саме Прикарпаття: 0:0 вдома, 3:2 на виїзді, тож зараз Фенікс-Маріуполь має підстави з особливою увагою поставитися до свого суперника.

Тим більше, в стартовому турі підопічні Рипана завдали поразки переможцю групи «Вибування» 2024/25 – Вікторії (2:0 на виїзді з дублем Хоми), тоді як Фенікс-Маріуполь вів у рахунку після раннього голу Сидоренка, проте все ж поступився в Полтаві Ворсклі.

Цікаво, що в складі львівсько-маріупольського клубу встиг дебютувати Болденков – вихованець Динамо, який раніше грав у захисті якраз Прикарпаття.

Матч почався із 20-хвилинною затримкою через повітряну тривогу, і хто б міг подумати, що всі задумки господарів зруйнуються ще на 2-й хвилині! Центрхав Панчишин віддав передачу назад на свого воротаря, той незручно прийняв скакаючий м’яч – і нападник Прикарпаття Хома блискуче скористався цією ситуацією. Андрій соколом накинувся на Жупанського й правою ногою переправив м’яча в сітку – 0:1. Третій гол у двох стартових матчах для форварда івано-франківців – він одноосібно очолює таблицю найкращих бомбардирів нового чемпіонату.

Звісно, Фенікс-Маріуполь намагався відігратися – вже невдовзі Ременяк досить небезпечно пробивав із меж карного майданчика, проте захисники кинулися під м’яч і заблокували спробу. Пізніше вже Балан на рубежі карного майданчика намагався пробити – і знову стіна суперників стала на заваді. Витримавши все це, Прикарпаття-Благо відповіло – та ще й як!

Коли Хома з гри від кутового прапорця відпасував у карний майданчик на Цюцюру, того перечепив капітан господарів Петько й суддя вказав на 11-метрову позначку. Захисник гостей Француз так сильно пробив з лівої ноги в лівий від воротаря кут, що Жупанський, навіть вгадавши напрям польоту м’яча, врятувати не зміг – 0:2.

Відіграти хоча б один гол ще до перерви Фенікс-Маріуполь не зміг, хоча мав таку нагоду (лівий захисник Корешков спіймав м’яча на ногу після скидки Буряка, проте воротар Бобинець правильно обрав позицію й парирував). Тут би спростити гру, перейти на дальні удари – і якраз доречно в запасі знаходився майстер «дальнобоїв» Богданов, який пролонгував співпрацю з львівсько-маріупольським клубом і нараз вийшов на заключні півгодини матчу, який Фенікс-Маріуполь програвав.

Проте натомість це ще й Прикарпаття-Благо могло забити ще, коли після скидки Хоми промчав через лівий край Проців і пробивав по воротах – було гостро, хоч завершення могло бути й акцентованішим. Спроби господарів відігратися були, проте до Бобинця вони не доходили: то удар Оробця прийняли на себе захисники, то Богданов не влучив у дальній кут, то Ковалюк запустив так високо, що перебив би ворота навіть з інших видів футболу. А коли той же Нич пробував бити через себе – не щастило влучити в ціль і йому. Скоріше, це прикарпатці могли забити собі самі, коли Радульський у якомусь напівпідкаті зрізав м’яча в бік володінь Бобинця.

Проте курйозів у цьому матчі більше не сталося, так що Прикарпаття-Благо довело матч до другої в новому сезоні перемоги – причому знову вона «суха», в два голи та на виїзді. Чудовий старт!

Герой матчу від Sport Arena: Андрій Хома (Прикарпаття-Благо)

Приємно фанам клубу глянути в таблиці – у турнірній в лідерах Прикарпаття-Благо, в бомбардирів – форвард Хома. Третій гол у чемпіонаті провів Андрій, а ще давав перспективні паси та скидки. Без його своєчасного рішення не уявити атаку, яка призвела до пенальті й другого голу.

Sport Arena