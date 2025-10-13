У понеділок 13 жовтня 2025 року, на до рідної Коломийщини, востаннє повертається полеглий захисник Василь Янковий.
Рух скорботного кортежу
Скорботний кортеж о 9:00 годині понеділка вирушить з міста Коломиї і далі прямуватиме через села:
- Корнич
- Тростянка
- Залуччя
- Дебеславці
Василь Янковий загинув 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області.
Народився Василь 13 січня 1978
В ЗСУ, полеглий герой був гранатометником 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти в/ч А 4821 в/ч А 4056 (68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша)
“Довгий час рідні, друзі та вся громада жили надією, вірили, що наш Герой Василь повернеться додому, що він живий..”, – повідомила Центральна бібліотека Матеївецької громади.
30 вересня 2025 року прийшла страшна звістка – Василь Миколайович загинув, захищаючи рідну Україну.
У понеділок, 13 жовтня 2025 року, у рідне село Дебеславці прибуде скорботний кортеж з тілом полеглого захисника Василя Янкового.
О 9:00 голдині, процесія вирушить з моргу міста Коломия і далі прямуватиме через села Корнич, Тростянка, Залуччя у село Дебеславці на вулицю Українська, 10.
“Просимо мешканців громади створити “живий коридор”, щоб гідно зустріти полеглого Героя Василя”, – звертається влада Матеївецької громади зі сторінки місцевої бібліотеки.