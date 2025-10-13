Як повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.10.25, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.10.25.
Втрати окупантів
- особового складу / personnel – близько / about 1123950 (+1140) осіб / persons
- танків / tanks – 11251 (+3) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23345 (+0) од
- артилерійських систем / artillery systems – 33599 (+21) од
- РСЗВ / MLRS – 1520 (+2) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+0) од
- літаків / aircraft – 427 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 69242 (+232)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3859 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64043 (+109)
- спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+1)
Дані уточнюються / Data are being updated.
Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!